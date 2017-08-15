Белорусская IT-отрасль за шесть месяцев 2017 года выручила почти полмиллиарда долларов

Новости Беларуси. Почти полмиллиарда долларов – экспортная выручка белорусской IT-отрасли за прошедшие полгода. Британская консалтинговая компания опубликовала отчет об индустрии информационных технологий в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт компьютерных услуг Беларуси на рынки Западной Европы и Северной Америки составляет более 90%. Продажи растут с каждым годом. Парк высоких технологий – локомотив в информационной отрасли. Сегодня это 181 компания-резидент и около 30 тысяч специалистов. 85% от общего объема производства идет на внешние рынки. Среди них появились и новые: Япония, Саудовская Аравия и Катар. И, кстати, по сравнению, с 2016 годом этот показатель увеличился на 25%.

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Мы знаем, что об Республике Беларусь сегодня известно в мире, но с нашей точки зрения, о ней известно недостаточно. Поэтому одной из ключевых задач сегодня является внешнее позиционирование. Мы видим задачу представить зарубежным компаниям потенциал нашей страны, потенциал наших компаний.

В марте 2017 года Президент Беларуси, посещая компании Парка высоких технологий, обещал дальнейшую поддержку IT-отрасли. Тогда же прозвучало пожелание сделать Беларусь IT-страной.

Александр Лукашенко призвал идти вперед и не останавливаться в своем развитии, подчеркнув значимый синергетический эффект, так как в конечном итоге выгоду от работы IT-сектора получит и бюджет страны.

Павел Лащенко, управляющий партнер консалтинговой компании:

Есть устойчивый спрос на эти услуги. Если есть спрос, значит можно набирать новых людей, можно продавать услуги, которые делают эти люди. И это спрос растет бешеными темпами во всем мире. Поэтому для Беларуси здесь место всегда найдется. Что важно для государства? Чтобы молодое поколение имело работу и имело профессию в руках. И прежде всего умела делать то, что сейчас и в дальней перспективе будет пользоваться спросом. Трансформация либо реформация системы образования в пользу приоритизации именно специалистов в области IT-специальностей.

Парк высоких технологий хорошо известен в мире, все больше международных компаний открывают центры разработок именно в Беларуси.