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Белорусская теннисистка Александра Саснович выбыла в первом же круге турнира в Цинцинатти

15.08.2017 - 21:25

Новости Беларуси. Престижный теннисный турнир WTA в американском Цинциннатти только начался, но для нашей Александры Саснович уже закончился. Белоруска, которая пробилась в основную сетку из квалификации, в первом круге потерпела поражение от 20-летней россиянки Дарьи Касаткиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на свой юный возраст, уроженка Тольятти занимает довольно высокую 38 строчку в мировом рейтинге, Саснович же в нем намного ниже. Александра отдала сопернице две партии за час с небольшим – 4:6, 2:6.

Белорусская теннисистка Александра Саснович выбыла в первом же круге турнира в Цинцинатти

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