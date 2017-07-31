Белорусские аграрии преодолели полумиллионный рубеж по намолоту зерна: убрано чуть более 7% площадей

Новости Беларуси. Белорусские аграрии преодолели полумиллионный рубеж по намолоту зерна. В 2017 году уборочная кампания дается нелегко. Планы нарушает погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню убрано чуть более 7% площадей. Напряженная работа идет на полях Гомельского и Брестского регионов. Там удалось собрать больше всего хлеба. Поэтому намолот юга Беларуси пока и составляет вес каравая. Только приступили к уборочной хозяйства Витебской области. А вот в Могилевской пока вовсе не начали жатву.

Для сравнения, в 2016 году в закромах в это время было уже больше 2,5 миллионов тонн. Впрочем, урожайность зерновых высокая – в среднем более 31 центнера с гектара по стране.