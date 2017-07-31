новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусские аграрии преодолели полумиллионный рубеж по намолоту зерна: убрано чуть более 7% площадей

31.07.2017 - 08:44

Новости Беларуси. Белорусские аграрии преодолели полумиллионный рубеж по намолоту зерна. В 2017 году уборочная кампания дается нелегко. Планы нарушает погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню убрано чуть более 7% площадей. Напряженная работа идет на полях Гомельского и Брестского регионов. Там удалось собрать больше всего хлеба. Поэтому намолот юга Беларуси пока и составляет вес каравая. Только приступили к уборочной хозяйства Витебской области. А вот в Могилевской пока вовсе не начали жатву.

Для сравнения, в 2016 году в закромах в это время было уже больше 2,5 миллионов тонн. Впрочем, урожайность зерновых высокая – в среднем более 31 центнера с гектара по стране.

Белорусские аграрии преодолели полумиллионный рубеж по намолоту зерна: убрано чуть более 7% площадей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В период уборочной компании за готовностю техники и контролем перевозки урожая будут следить правоохранители
В период уборочной компании за готовностью техники и контролем перевозки урожая будут следить правоохранители
7 млн тонн зерна планируют собрать в Беларуси в 2017 году
7 млн тонн зерна планируют собрать в Беларуси в 2017 году
Уборочная кампания-2017: первые тысячники Беларуси появились в агрокомбинате «Холмеч» Речицкого района
Уборочная кампания-2017: первые тысячники Беларуси появились в агрокомбинате «Холмеч» Речицкого района
К уборочной кампании подключается все больше белорусских регионов
К уборочной кампании подключается все больше белорусских регионов
В борьбе за национальный каравай: как в Беларуси стартовала уборочная кампания-2017
В борьбе за национальный каравай: как в Беларуси стартовала уборочная кампания-2017
Первый сноп – как символ начала уборочной кампании: обряд «Зажинки» проходит в Гомельской области
Первый сноп – как символ начала уборочной кампании: обряд «Зажинки» проходит в Гомельской области
Комбайны
«Уходил – мы спали, приходил – дети уже спят»: как в Беларуси работают комбайнеры и зачем над полем летают дроны
«Работаем, пока солнце светит»: уборочная кампания зерновых началась в Беларуси
«Работаем, пока солнце светит»: уборочная кампания зерновых началась в Беларуси
Все новости по теме Уборочная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru