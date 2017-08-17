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Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна, в лидерах –­ Минская область

17.08.2017 - 09:32

Новости Беларуси. Очередной знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. На их счету – уже больше 6 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту по прежнему остается Минская область – здесь рассчитывают на каравай весом в 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестский регион практически завершил массовую жатву. К лидерам пашни накануне присоединились Гродненские хлеборобы – у них в закромах также свыше миллиона тонн хлеба. В этой южной области самая высокая урожайность. Замыкает список самый северный регион страны. Здесь убрали около 500 тысяч тонн.

Белорусские аграрии собрали более 6 млн тонн зерна, в лидерах –­ Минская область

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