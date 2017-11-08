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Белорусские автобусы на улицах Вьетнама: за 2 года собираются закупить не менее 300 машин

08.11.2017 - 15:17

Новости Беларуси. Автобусы отечественного бренда МАЗ вышли на городские маршруты Ханоя. 7 ноября в столице Вьетнама состоялась церемония передачи первой партии низкопольных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они собраны на территории этой страны.

Прежде чем техника отправилась на линии, в качестве пассажиров себя попробовали власти вьетнамской столицы. Белорусские автобусы получили высокую оценку. В течение двух лет в Ханое намерены обновить состав автобусного парка.

Власти планируют закупить не менее 300 единиц белорусских машин.

Белорусские автобусы на улицах Вьетнама: за 2 года собираются закупить не менее 300 машин

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