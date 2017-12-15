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Белорусские биатлонисты провалили гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

15.12.2017 - 22:27

Новости Беларуси. Мужская спринтерская гонка продолжила 15 декабря программу третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшее время на французском снегу показал норвежец Йоханнес Бё.

При идеальной стрельбе он преодолел 10 километров за 22 минуты и 17 секунд. На 21 секунду медленнее по домашней трассе прокатился Мартен Фуркад. Отметим, что на предыдущем этапе в Хохфильцене два лучших результата в спринте были у этих же биатлонистов.

Что касается белорусов, то они гонку в очередной раз провалили.

Лучший из наших – Дмитрий Абашев – аж 71.

Белорусские биатлонисты провалили гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

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