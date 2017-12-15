Белорусские биатлонисты провалили гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

Новости Беларуси. Мужская спринтерская гонка продолжила 15 декабря программу третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшее время на французском снегу показал норвежец Йоханнес Бё.

При идеальной стрельбе он преодолел 10 километров за 22 минуты и 17 секунд. На 21 секунду медленнее по домашней трассе прокатился Мартен Фуркад. Отметим, что на предыдущем этапе в Хохфильцене два лучших результата в спринте были у этих же биатлонистов.

Что касается белорусов, то они гонку в очередной раз провалили.