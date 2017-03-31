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Белорусские дети, попавшие в ДТП недалеко от литовского Паневежиса, продолжили свой маршрут

31.03.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Группе предоставили новый автобус, сообщает МИД.

Авария произошла 31 марта в районе шести утра. На пути из Вильнюса туристический автобус, в котором находились 20 детей из Беларуси, съехал с трассы в кювет. К счастью, никто не пострадал. Дети были временно размещены в ближайшей гостинице. Причины аварии сейчас устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве:
В Литве был ночью большой дождь, поэтому дорожное покрытие очень скользкое. Водитель потерял бдительность. Пострадавших в инциденте нет. Для детей был найдет дополнительный автобус, группа продолжила движение.

За ситуацией следит белорусское диппредставительство в Литве. За помощью попавшие в ДТП белорусы не обращались.

Литва

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Кадры с места ДТП: автобус с белорусскими детьми съехал в кювет в Литве
Павел Слюнькин, пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве
«В Литве был большой дождь, водитель потерял бдительность». Автобус с детьми из Беларуси съехал в кювет на магистрали Вильнюс – Паневежис
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