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Белорусские дизайнеры представили свои коллекции на фестивале славянской моды во Франции

19.10.2017 - 16:45

Новости Беларуси. Белорусский стиль на парижском подиуме. На первом фестивале славянской моды во Франции свои коллекции представил отечественные дизайнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри высоко оценило работы двух белорусок и даже назвало их бренд лучшим на фестивале. В нем участвовали представили 8 стран.

Андрей Андреев, организатор фестиваля в Париже:
На фестивале у нас участвуют белорусские марки, чему мы очень рады. Беларусь представлена сильным дуэтом, и я надеюсь, что они будут также рады участвовать у нас, как и мы. Как организаторы, очень довольны принимать у себя славянских братьев.

Это уже не первое участие белорусских дизайнеров одежды в подобных конкурсах. Они помогают наладить белорусско-французское сотрудничество в сфере легкой промышленности.

Белорусские дизайнеры представили свои коллекции на фестивале славянской моды во Франции

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