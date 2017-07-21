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Белорусские дороги являются примером в Восточной Европе: министр инфраструктуры Украины

21.07.2017 - 20:52

Новости Беларуси. У Беларуси и Украины большой потенциал для развития сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 21 июля заявил Александр Лукашенко на встрече в Киеве со своим украинским коллегой.

По словам главы белорусского государства, нам необходимо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией. Для этого нужно развивать кооперационные связи. Уже сейчас на территориях двух стран действует 13 совместных сборочных производств, из которых 7 – в Украине.

Подробности в видеоинформации.

К этому моменту официальный визит главы белорусского государства в Украину завершился.

Белорусские дороги являются примером в Восточной Европе: министр инфраструктуры Украины

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