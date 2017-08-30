новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусские электробусы могут появиться в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге

30.08.2017 - 10:21

Новости Беларуси. Беларусь расширит поставки электробусов в Россию. Городская техника отечественного производителя может появиться в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Российской столице электробус уже прошел опытную эксплуатацию.

Среди главных преимуществ модели – экологичность, маневренность и повышенный комфорт. Электробус, как и троллейбус, работает от электроэнергии, правда, ее тратит практически на 15 % меньше обычного транспорта. В салоне предусмотрены места для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения водителя, а также розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Вместить техника может больше 150 человек.

Такие модели уже зарекомендовали себя в Минске. Всего в белорусской столице курсирует 20 таких  инновационных машин.

Белорусские электробусы могут появиться в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Кобяков: «Беларусь готова предложить Свердловской области дорожную, строительную и коммунальную технику»
Андрей Кобяков: «Беларусь готова предложить Свердловской области дорожную, строительную и коммунальную технику»
Как выглядят трамваи «Чижик», которые сделали в Фаниполе для Петербурга
Как выглядят трамваи «Чижик», которые сделали в Фаниполе для Петербурга
Беларусь пригласит более 80 международных наблюдателей на учение «Запад-2017»
Беларусь пригласит более 80 международных наблюдателей на учение «Запад-2017»
Экспериментальный животноводческий комплекс по белорусским технологиям возведут на Сахалине
Экспериментальный животноводческий комплекс по белорусским технологиям строят на Сахалине
Белорусские сельхозтехнологии на Сахалине: белорусско-российский пилотный проект стартует в октябре
Белорусские сельхозтехнологии на Сахалине: белорусско-российский пилотный проект стартует в октябре
Александр Лукашенко: Без наших товаров России будет обойтись трудно
Александр Лукашенко: Без наших товаров России будет обойтись трудно
На Форуме регионов Минская область заключила контракты на более чем 100 миллионов долларов
На Форуме регионов Минская область заключила контракты на более чем 100 миллионов долларов
«Граждане России и Беларуси чувствуют конкретную отдачу от союзной интеграции»: что обсудили на заседании ВГС в Москве
«Граждане России и Беларуси чувствуют конкретную отдачу от союзной интеграции»: что обсудили на заседании ВГС в Москве
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru