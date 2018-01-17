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Белорусские гандболисты проиграли французам, но все равно прошли в следующий этап ЧМ в Хорватии

17.01.2018 - 00:12

Новости Беларуси. Гандболисты сборной Беларуси провели заключительный матч предварительной стадии на чемпионате Европы в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нем соперниками подопечных Юрия Шевцова были французы – ни много ни мало победители прошлогоднего мирового форума. Оказывать им достойное сопротивление на протяжении всей игры было задачей почти невыполнимой. К перерыву «трехцветные» имели перевес «плюс три», а во втором тайме увеличили его еще больше.

Итоговый счет – 32:25.

Как бы то ни было, сборная Беларуси вышла в следующий этап соревнований благодаря победе над Австрией в дебютной игре турнира.

Белорусские гандболисты проиграли французам, но все равно прошли в следующий этап ЧМ в Хорватии

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