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Белорусские гандбольные клубы узнали своих соперников по еврокубкам

19.07.2017 - 09:38

Новости Беларуси. Белорусские гандбольные клубы узнали своих соперников по еврокубкам. Так, лучший клуб нашего чемпионата по итогам прошлого сезона – БГК – сыграет в группе «B» Лиги чемпионов. Его соперниками будут венгерский «Веспрем», польский «Виве», немецкие «Киль» и «Фленбсург», датский «Ольборг», французский ПСЖ и словенский Целе. В плей-офф выйдут шесть лучших команд группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минский СКА в кубке ЕГФ поспорит во втором раунде квалификации с «Бухарестом» из Румынии, а «Гомель» в 1/16 Кубка Вызова сразится с исландским «Вестманнаэйяром».

Женский клуб из города над Сожем в Лиге чемпионов встретится с норвежским Кристиансанном, а серебряному призеру нашего женского чемпионата БНТУ-БелАЗ в первом круге квалификации кубка ЕГФ будет противостоять чешская «Славия».

Белорусские гандбольные клубы узнали своих соперников по еврокубкам

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