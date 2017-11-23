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Белорусские хирурги проводят первую в стране операцию по лечению аритмии у 5-летнего ребенка

23.11.2017 - 14:40

Новости Беларуси. Большое дело для маленьких сердец. Врачи «РНПЦ детской хирургии» в эти минуты проводят первую в стране операцию по лечению аритмии у 5-летнего ребенка. Ранее дети с нарушением сердечного ритма оперировались лишь в подростковом возрасте, что оставляло меньше шансов на полноценную жизнь пациента после вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным благодаря современному оборудованию. Эндокардиальная система стоимостью более 300 тысяч долларов появилась в центре недавно. Техника закуплена и доставлена из России по специальной программе. Малоинвазивное вмешательство позволяет пациенту полностью избавиться от недуга.

Константин Дроздовский, директор ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Основная задача наша в этой деятельности направлена на то, чтобы возраст пациентов был меньше, чтобы мы могли гораздо раньше выполнить эту операцию. Излечить детей и обеспечить им нормальную жизнь к школе. После таких операций дети являются полноценными гражданами нашего общества.

Добавим, всего в Беларуси примерно у 5 тысяч детей сердце бьется с нарушениями ритма. Десятая часть из них нуждается в хирургическом лечении. Новое оборудование позволит сократить эту цифру. На базе центра планируют проводить 80 подобных операций в год.

Белорусские хирурги проводят первую в стране операцию по лечению аритмии у 5-летнего ребенка

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