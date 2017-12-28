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Белорусские хоккеисты проиграли швейцарцам на молодежном ЧМ в Баффало

28.12.2017 - 17:39

Новости Беларуси. На молодежном хоккейном чемпионате мира U-20, который в эти дни проходит в Баффало, сборная Беларуси пока без побед. Накануне парни Юрия Файкова уступили команде Швейцарии. Причем наши хоккеисты были близки к победе: в третьем периоде белорусы вели, однако в итоге уступили. В самой концовке победу вырвала команда Швейцарии – 3:2.

Напомним, что в первой встрече турнира наша команда уступила шведам – 6:1. Отметим, что белорусам еще предстоят встречи на турнире со сверстниками из России и Чехии. Четыре команды из группы выйдут в ¼. Сборная, занявшая пятое место, сыграет стыковой матч за право остаться в элитном дивизионе.

Белорусские хоккеисты проиграли швейцарцам на молодежном ЧМ в Баффало

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Фото: https://hcdinamo.by/
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