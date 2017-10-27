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Белорусские и российские правоохранители вместе смогут минимизировать вред от незаконного оборота наркотиков

27.10.2017 - 19:41

Новости Беларуси. Беларусь и Россия совместными усилиями смогут минимизировать вред от незаконного оборота наркотиков. Работа будет вестись по всем направлениям – от пресечения ввоза психотропных веществ до выявления и привлечения к уголовной ответственности виновных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси уже удалось переломить ситуацию в сфере распространения наркотиков и поставить заслон спайсам.

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора Российской Федерации:
На коллегии мы сегодня обсудили результаты совместной деятельности белорусской стороны и российской по противодействию этому злу. Принят ряд мер. Мы их сейчас обобщим, создана специальная рабочая группа, которая отработает, наметит мероприятия по противодействию.

Александр Дубов, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:
Преступность очень организована, сейчас новые технологии, используется Интернет. Это облегчает их деятельность, затрудняет нашу работу. Приходится вырабатывать новые противодействия.

К слову, совместная работа помогает оперативно бороться с незаконным оборотом наркотиков, как в Союзном государстве, так и с транзитом в Европу. Тем более, что объем контрабанды, несмотря на все усилия, не уменьшается. За последние полтора года на территории Беларуси и России выявлено более 300 тысяч преступлений, связанных с наркотиками.

 

Белорусские и российские правоохранители вместе смогут минимизировать вред от незаконного оборота наркотиков

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