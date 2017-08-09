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Белорусские караванеры о жизни в автодоме: любовь к свободе и жажда постигать мир

09.08.2017 - 13:30

Караванеры не мыслят свою жизнь без путешествий! Причем, на необычном транспорте – доме на колесах. Для них  это целая философия, особое состояние души и чувство свободы. Ведь в любую минуту можно сорваться с привычного места и отправиться в путь, захватив с собой только автодом.

Караванеров в Беларуси сегодня около трехсот человек. Движение активно развивается.

Во время передвижений караванеры  «паркуют» свои автодома на «ночлег» в специально отведенных местах — кемпингах. Как утверждают путешественники, это удобно и обходится гораздо дешевле, нежели снимать гостиницу.

Есть несколько типов таких передвижных домов. Самый простой вариант –

Автодом и автодача полностью заменяют караванеру жилье во время путешествия. Фургоны оснащены всем необходимым.

В кемпере может быть сразу несколько комнат.

Без удобств в длительном путешествии никак нельзя. Здесь они тоже предусмотрены. Но самое главное - это спальные места. В автодоме их обычно несколько.

Путешествовать в автодомах можно целыми семьями. К тому же, есть возможность захватить с собой все необходимое для отдыха: лыжи, лодки, велосипеды…

Караванеры сегодня объединяются в клубы, проводят фестивали среди единомышленников и даже вместе путешествуют по миру. Это настоящее братство, где царит принцип дружбы и взаимопомощи. Но самое главное, этих людей объединяют общие цели и мечты, любовь к свободе и жажда постигать мир.

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