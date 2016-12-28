Белорусские кондитеры завоевали 5 золотых медалей на Всемирной кулинарной олимпиаде в Эрфурте

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победители Всемирной кулинарной олимпиады, кондитеры из Могилева Инна Варенникова и Наталья Шарай.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победители Всемирной кулинарной олимпиады, кондитеры из Могилева Инна Варенникова и Наталья Шарай.
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