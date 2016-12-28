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Белорусские кондитеры завоевали 5 золотых медалей на Всемирной кулинарной олимпиаде в Эрфурте

28.12.2016 - 12:26

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победители Всемирной кулинарной олимпиады, кондитеры из Могилева Инна Варенникова и Наталья Шарай.

Кондитерские изделия
Наталья Шарай
Фото. Наталья Шарай
Инна Варенникова
Фото. Инна Варенникова
Кондитерские изделия
Фото. Кондитерские изделия
Кондитерские изделия
Фото. Кондитерские изделия
Кондитерские изделия
Фото. Кондитерские изделия
Кондитерские изделия
Фото. Кондитерские изделия

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