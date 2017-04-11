Белорусские кулинары-любители успешно выступили на Первом международном фестивале домашних кулинаров «Гурмэ дома»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Юлия Свирко, организатор фестиваля домашних кулинаров, участники фестиваля Руслан Писаренко и Дарья Глембоцкая.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Юлия Свирко, организатор фестиваля домашних кулинаров, участники фестиваля Руслан Писаренко и Дарья Глембоцкая.
|Рецепты здорового питания: пудинг из банана и рикотты
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|Здоровое питание. Готовим блюдо с икрой пате и овощами с Аленой Высоцкой
|Рецепты здорового питания: экспресс завтрак из авокадо
|Здоровое питание. Готовим дип из рикотты со свежей зеленью с Аленой Высоцкой
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