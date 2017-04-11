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Белорусские кулинары-любители успешно выступили на Первом международном фестивале домашних кулинаров «Гурмэ дома»

11.04.2017 - 11:50

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Юлия Свирко, организатор фестиваля домашних кулинаров, участники фестиваля Руслан Писаренко и Дарья Глембоцкая.

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