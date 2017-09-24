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Белорусские машиностроители отмечают профессиональный праздник 24 сентября

24.09.2017 - 15:15

Новости Беларуси. Значение и вклад этой сферы для Беларуси переоценить сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту отрасль страна сумела сохранить в условиях глубокого экономического кризиса в середине 90-х. И сегодня, спустя время, она остается стратегическим направлением. Наши тракторы и комбайны трудятся по всему земному шару, не менее востребованы за рубежом отечественные автобусы и троллейбусы. «Минский тракторный», «БелАЗ», «Амкодор» – эти предприятия уже давно заняли свои ниши на мировом рынке и успешно работают.

Белорусские машиностроители отмечают профессиональный праздник 24 сентября

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