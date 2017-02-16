новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусские мясомолочные предприятия поучаствуют в апрельском бизнес-форуме в Сирии

16.02.2017 - 16:55

Новости Беларуси. Дебютная партия белорусской молочной продукции отправилась на рынок Сирии. Это наше сухое молоко и сливочное масло. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Сирия заинтересована в поставках наших продуктов. Не исключено, что в будущем ассортимент экспорта будет расширен.

А в апреле отечественные мясомолочные предприятия проведут свои презентации в странах ближневосточного региона.

Алексей Богданов, начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Те тестовые партии, которые были до этого, все были приняты «на ура». И качество устроило, и безопасность продукции. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем будем только наращивать объемы поставок в этот регион. Тем более что правительство Сирии заинтересовано работать с Беларусью.

Уже в конце апреля планируется провести там бизнес-форум переговоров наших предприятий мясомолочной отрасли,

заинтересованных бизнесменов того региона (включая Ливию). Надеемся, что тот регион будет продолжать развиваться в экспорте нашей молочной и мясной продукции.  

Искать новые рынки и новых партнеров белорусские предприятия отправятся и на международную выставку Gulfood-2017,

которая пройдет в конце февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Это крупнейший в регионе Персидского залива специализированный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские мясомолочные предприятия поучаствуют в апрельском бизнес-форуме в Сирии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Сирию уехали первые партии белорусского сухого молока и сливочного масла
В Сирию уехали первые партии белорусского сухого молока и сливочного масла
Витебская область в 2016 году заработала 60 миллионов на экспорте медуслуг
Витебская область в 2016 году заработала 60 миллионов на экспорте медуслуг
Бурение глубоководных скважин и контроль за радиацией: Беларусь расширяет экспорт геоуслуг
Бурение глубоководных скважин и контроль за радиацией: Беларусь расширяет экспорт геоуслуг
Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов»
Несколько крупных производителей мяса говядины Минской области попали в «черный список» Россельхознадзора
В США впервые за 50 лет прибыл легальный кубинский груз
В США впервые за 50 лет прибыл легальный кубинский груз
Российская компания закупает 70 самосвалов БелАЗ
Российская компания закупает 70 самосвалов БелАЗ
Белорусские продукты для рынков ЕЭАС будут маркировать специальным знаком
Белорусские продукты для рынков ЕЭАС будут маркировать специальным знаком
Александр Лукашенко посетил ОАЭ
Беларусь на внешних рынках: в каких странах Синеокая оставила свой след в 2016 году
Все новости по теме Экспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru