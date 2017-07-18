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Белорусские нефтяники будут добывать газ на месторождениях Украины

18.07.2017 - 14:10

Новости Беларуси. Предприятие «Белоруснефть» выиграло тендер на бурение нескольких скважин. Детали реализации контракта уже обсуждены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря активной работе украинского дочернего предприятия, «Белоруснефть» заметно активизировала свою деятельность на этом рынке. Завершаются работы по контракту на гидроразрыве пласта в Полтавской области. Вскоре сотрудники предприятия приступят к проведению 3D-сейсморазведки на нескольких украинских месторождениях.

Белорусские нефтяники будут добывать газ на месторождениях Украины

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