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Белорусские онкологи планируют лечить опухоль толстой кишки, используя ДНК-технологии

08.02.2018 - 16:30

Новости Беларуси. ДНК-технологии позволят определить риски развития рака и правильно подобрать лечение. Белорусские онкологи работают над новым методом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет, в первую очередь, о преодолении опухоли толстой кишки. Сейчас заболевание достаточно распространено в Беларуси. Врачи планируют создать специальную базу данных по наличию мутаций, что сделает лечение более индивидуальным.

Исследования проводятся в рамках союзной программы «ДНК-идентификация». Ее результаты будут применять не только для лечения рака, но и для борьбы с другими заболеваниями.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Планируем выявить мутации, которые помогут спрогнозировать течение этого сложного злокачественного заболевания. После радикального лечения второй и третьей стадий рака толстой кишки почти у 50 % пациентов в последующем развиваются метастазы. Спрогнозировав появление этих метастаз в будущем, мы можем провести профилактическое лечение этим пациентам и уменьшить вероятность появления прогрессирования заболевания.

Эти разработки смогут использовать не только врачи, но и криминалисты. Ученые двух стран собирают банк ДНК, чтобы в будущем по генам определять возраст, цвет глаз и волос потенциального преступника, его психоэмоциональный статус и даже вероятное этнографическое происхождение.

Белорусские онкологи планируют лечить опухоль толстой кишки, используя ДНК-технологии

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