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Белорусские подразделения примут участие в учении ОДКБ «Боевое братство-2017» в Казахстане

16.10.2017 - 09:39

Новости Беларуси. «Боевое братство-2017». Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности продемонстрируют слаженность действий 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстан для участия в оперативно-стратегическом учении направились и белорусские подразделения. Всего на полигонах будет задействовано 1500 офицеров и солдат-миротворцев из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции всех государств - членов ОДКБ. Это Беларусь, Россия Казахстан Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, наша страна сейчас председательствует в организации. Во время учения отработают создание буферных зон, разведение условных противников, блокирование и разоружение боевиков, сопровождение гуманитарных грузов.

Белорусские подразделения примут участие в учении ОДКБ «Боевое братство-2017» в Казахстане

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