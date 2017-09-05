новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусские предприятия начали экспортировать ткани изо льна в Республику Корея

05.09.2017 - 08:32

Новости Беларуси. Новые рынки. Белорусские предприятия начали экспортировать ткани изо льна в Республику Корея. Туда отправилось уже три крупные партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрос на одежду, скатерти, постельное белье из «северного шелка» в странах дальнего зарубежья постоянно растет. Так, только в 2017 году наш национальный бренд впервые открыли для себя жители Чили, а уже скоро белорусский лен будет продаваться в Индии – переговоры о поставках в азиатскую страну находятся на завершающей стадии. Перспективным направлением для поставок также страны Латинской Америки, США и Канада.

Белорусские предприятия начали экспортировать ткани изо льна в Республику Корея

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В 558 раз вырос экспорт топливной щепы с начала 2017 года
В 558 раз вырос экспорт топливной щепы с начала 2017 года
155 миллионов пар носков произвели в стране за 2016 год
155 миллионов пар носков произвели в стране за 2016 год
Электробус
От домов и электробусов до еды и одежды по всему миру: география белорусских товаров
Евросоюз на 5 лет обложил ввозной пошлиной стальную арматуру из Беларуси
Евросоюз на 5 лет обложил ввозной пошлиной стальную арматуру из Беларуси
Белорусско-африканский форум: в Гану, Зимбабве и Южный Судан в июле 2017 года отправится белорусская техника
Белорусско-африканский форум: в Гану, Зимбабве и Южный Судан в июле 2017 года отправится белорусская техника
Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Алексей Богданов: за первую декаду 2017 года мы поставили в Китай на 3 тысячи тонн молока больше, чем в прошлом
Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок
Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок
Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси
Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси
Все новости по теме Экспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru