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Белорусские продукты для рынков ЕЭАС будут маркировать специальным знаком

18.01.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Белорусские продукты питания будут маркироваться специальным знаком. Так, на упаковках товаров производитель должен будет обязательно указывать содержание ГМО.

Такие изменения в закон о безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов готовят в Палате представителей. Депутаты рассматривают и другие дополнения в законы, которые обеспечат белорусским товарам беспрепятственный выход на рынки ЕЭАС.

18 января этапы законотворческого процесса парламентарии обсудили в Овальном зале, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если входят генномодифицированные организмы с количеством более 0,9% в составе, обязательно будет указано. Чтобы не было разногласий. Если сегодня наш продукт питания, который пойдет на экспорт, будет различаться по упаковке, по надписям, по составу, не будет того, его просто не возьмут. В первую очередь привести наш внутренний закон к тем нормам, к которым Беларусь присоединилась.

В нижней палате парламента готовится ряд других проектов, в том числе об инвестиционных фондах, автомобильных перевозках, противодействии монополистической деятельности.

Белорусские продукты для рынков ЕЭАС будут маркировать специальным знаком

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