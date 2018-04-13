Белорусские разработчики компьютерных и мобильных игр решили «задачу тысячелетия»: что она из себя представляет?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусские разработчики компьютерных и мобильных игр – Дмитрий Литвинович и Евгений Клещук.

Что представляет собой «задача тысячелетия»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.