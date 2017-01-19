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«Мы верим в то, что делаем»: белорусские спасатели сняли ролик, растрогавший пользователей Сети

19.01.2017 - 18:22

Новости Беларуси. Ролик о работе белорусских спасателей растрогал пользователей социальных сетей. Видео, хронометрах которого – две с половиной минуты, рассказывает о буднях людей, чей профессиональный долг – спасать жизни. Проект презентован МЧС в преддверии Дня спасателя.

«Прожить одну жизнь – спасти тысячи».

Ролик уже посмотрели более 20 тысяч раз. Пользователи социальных сетей прониклись кадрами, в комментариях к видео они оставляют поздравления и благодарят спасателей за их непростой, но такой важный труд.



«Спасатели никогда не желают спокойной ночи друг другу. Не жалуются на отсутствие выездов. И новая форма – это признак того, что сегодня ты ее, скорее всего, обновишь». Белорусские спасатели – о своей профессии. (здесь подробнее).

Запись в Facebook на странице Виталия Дембовского, заместителя начальника Минского ГУ МЧС
Фото. Запись в Facebook на странице Виталия Дембовского, заместителя начальника Минского ГУ МЧС

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