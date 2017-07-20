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Белорусские ССУЗы начали прием документов

20.07.2017 - 11:38

Новости Беларуси. На выбор у абитуриентов около сотни специальностей. Получить профессию в 2017 году предлагают и по нескольким новым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Гродненский торговый колледж впервые ведет прием на «Операционную деятельность в логистике». А в Полоцке начнут готовить специалистов, обслуживающих низкотемпературную технику.

Отметим, прием документов ведется как на бюджет, так и на платную форму обучения. Получить новую профессию смогут и люди с высшим образованием.

Белорусские ССУЗы начали прием документов

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