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Белорусские судмедэксперты будут изучать почерк и подписи с помощью математических алгоритмов

06.06.2017 - 09:06

Новости Беларуси. Белорусские судмедэксперты осваивают новые методики работы. В частности, речь идет о компьютерных технологиях по исследованию почерка и подписей. В них задействованы математические алгоритмы, а также специальная программа. Она просчитывает статистику и благодаря теории вероятности позволяет установить, подлинная подпись на документе или нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также изучается взаимосвязь между психологическим портретом человека и его манерой письма.

Елена Бойко, главный эксперт отдела почерковедческих экспертиз Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
В распоряжении экспертов уже есть разработанные методики, согласно которым эксперты работают и отвечают на вопросы определения пола и возраста исполнителя по высоковыработанным подчеркам. Требование методики предполагают определения групп признаков, которые легли в основу для определения пола или возраста, всего таких признаков используется 19.

Ожидается, что подобную методику возьмут на вооружение эксперты уже к концу 2017 года. Но дорабатываться программа по распознаванию почерка будет постоянно.

Белорусские судмедэксперты будут изучать почерк и подписи с помощью математических алгоритмов

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