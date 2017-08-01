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Белорусские танкисты заняли первое место на втором этапе танкового биатлона в России

01.08.2017 - 13:10

Новости Беларуси. Самый зрелищный этап армейских игр сейчас проходит в России. Успешно выступила 1 августа во втором этапе танкового биатлона наша команда. Белорусские танкисты отстрелялись без промаха и финишировали первыми без штрафных баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подмосковном полигоне «Алабино» конкуренцию нашим армейцам пытались составить экипажи из Казахстана, Зимбабве и Ирана. Но тщетно.

5 августа состоится последний индивидуальный заезд, и по итогам выступлений всех трех экипажей определятся сильнейшие сборные, которые выйдут в полуфинал.

Белорусские танкисты заняли первое место на втором этапе танкового биатлона в России

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