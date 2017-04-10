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Белорусские телеканалы будут вещать через отечественный спутник

10.04.2017 - 16:37

Новости Беларуси. Белорусские телеканалы будут вещать с помощью отечественного спутника. В Национальной академии наук 10 апреля озвучили космические планы. Проект будет реализован в сотрудничестве с российскими и европейскими коллегами. Сейчас изучается зарубежный опыт для создания спутника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси, академик, доктор технических наук:
Задача, конечно, расширить работы как в области связи, так и дистанционного зондирования земли, поэтому мы работаем над новым спутником с более высокими параметрами. Наибольший эффект приходится на развитие технологий связи, потому что сегодня это телевидение, радиовещание, телефонная связь. Это востребовано во всем мире и наиболее быстро развивается и покрывает все большее пространство.

Впервые Беларусь заявила о своем присутствии в космосе в 2012 году. Тогда был запущен аппарат дистанционного зондирования земли. В прошлом году совместно с китайскими специалистами успешно выведен на орбиту первый белорусский спутник связи.

Белорусские телеканалы будут вещать через отечественный спутник

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