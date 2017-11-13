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Белорусские теннисистки подвели итоги своего выступления в Кубке Федерации

13.11.2017 - 14:21

Новости Беларуси. Несмотря на досадное поражение в финале Кубка Федерации, белорусские теннисистки настроены на успех и в будущем намерены добиваться только побед. Об этом лидеры сборной рассказали, подводя итоги двухдневных матчей на корте «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсменки проявили по-настоящему бойцовский характер и до последней минуты боролись за трофей. Наши девушки показали достойную красивую игру, подарив много эмоций болельщикам. Трибуны поддерживали теннисисток, радуясь за каждый выигранный гейм.

Однако домашняя обстановка не сыграла в нашу пользу. Финальный поединок продолжался несколько часов. Матч был напряженным. Все решилось на тай-брейке, который увереннее провели американки – 7:3. Белоруски – серебряные призеры. Уже через несколько месяцев теннисистки снова начнут борьбу за трофей.

Белорусские теннисистки подвели итоги своего выступления в Кубке Федерации

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