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Белорусские ученые разработали новый метод лечения ревматоидного артрита

03.05.2017 - 11:51

Ревматоидный артрит – довольно коварное воспалительное заболевание, которое вызывает боль в суставах и их деформацию. Недуг обычно развивается после 30 лет, причем, по статистике, женщины страдают от этой болезни в 3 раза чаще мужчин.

При лечении ревматоидного артрита традиционно пациентам назначаются специальные препараты. Также, чтобы побороть недуг, используются физиотерапевтические методы, среди которых магнитотерапия, криотерапия, электротерапия… Чтобы добиться максимально положительного эффекта, наши ученые из Белорусской медицинской академии последипломного образования предложили по-новому лечить ревматоидный артрит.

Теперь на больные суставы можно одновременно воздействовать с помощью магнита и светотерапии. Это стало возможным благодаря аппарату, который специально создали наши ученые-физики. Аналогов ему в мире нет.

Процедура фотомагнитотерапии занимает всего несколько минут. Она проходит абсолютно безболезненно для пациента. На себе терапевтический эффект уже испытали около 150 человек, воспалительная активность у них снизилась.

Новый метод применим и для лечения других заболеваний, для повышения работоспособности, устойчивости к стрессовым ситуациям и нагрузкам. Кстати, о нагрузках. Именно умеренная физическая активность может стать профилактикой ревматоидного артрита. Занимайтесь плаванием, спортивной ходьбой, делайте лечебную гимнастику!

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