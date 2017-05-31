новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Белорусские ученые разработали пленкообразующие составы для укоренения черенков

31.05.2017 - 14:42

Пожалуй, один из самых распространенных способов размножить растение – это черенкование. Но черенки многих древесных культур укореняются с трудом. Чтобы облегчить задачу дачникам и садоводам, ученые из Института биофизики и клеточной инженерии разработали специальные пленкообразующие составы.

В пленкообразующие полимерные композиции наши ученые добавили регуляторы роста растений и микроэлементы. Результаты исследований показали, при обработке таким составом укоренение черенков происходит быстрее, а количество побегов на них увеличивается примерно на 20-25%.

Черенки следует опустить в пленкообразующий состав, а после -дать им как следует просохнуть.

После всех подготовительных этапов черенки можно смело высаживать в грунт! Специальный пленкообразующий состав поможет повысить количество укоренившегося посадочного материала на 30-50%. Из него в будущем вырастут красивые, хорошо плодоносящие деревья.

Эффективность разработанных составов наши ученые испытали на черенках яблони, сливы, груши и черешни. Не исключено, что пленкообразующие средства в будущем также хорошо себя зарекомендуют и в отношении других культур.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси
Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси
Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси
Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси
Использование 3D принтеров в медицине: новая разработка белорусских учёных
Диалог ученых и гражданского общества: НАН Беларуси и «Белая Русь» провели совместный семинар
Диалог ученых и гражданского общества: НАН Беларуси и «Белая Русь» провели совместный семинар
Новая разработка белорусских учёных – современный ягодоуборочный комбайн
Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Египтом обсудят в Минске 11 мая
Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Египтом обсудят в Минске 11 мая
Полина Костеневич победила на международной олимпиаде экологических проектов «Golden Climate»
Белорусские ученые разработали новый метод лечения ревматоидного артрита
Все новости по теме Белорусская наука
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru