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Белорусские ученые разработали профилактические фитосоли с пониженным содержанием хлористого натрия

28.06.2017 - 13:34

В последнее время все большую популярность приобретает бессолевая диета. Некоторые считают, что если исключить «белый яд» из рациона, можно быстро привести фигуру в порядок. Однако специалисты предостерегают: так поступать нельзя. Этот продукт жизненно необходим организму. Соль, которую мы съедаем с пищей, идет в организме на поддержание состава крови, межклеточной жидкости и водно-солевого баланса.

Суточная доза соли для взрослого человека приблизительно  равна шести граммам, однако некоторые потребляют ее гораздо больше. Чтобы решить эту проблему, белорусские ученые разработали профилактические фитосоли с пониженным содержанием хлористого натрия.

Содержание хлористого натрия ученые уменьшили за счет введения в состав фитосоли хлорида калия, пряно-ароматических трав и специй.

Злоупотребление солью приводит к понижению работоспособности, ухудшению памяти, артериальной гипертензии, психическим заболеваниям, нарушению пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности. Поэтому важно следить, сколько хлорида-натрия вы потребляете.

Фитосоль уже прошла клинические испытания в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология», где была доказана эффективность снижения солевой зависимости человека. Ученые надеются, что их разработка поможет оздоровить население и сократить количество инфарктов и инсультов в стране.

фитосоль

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