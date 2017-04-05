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Белорусские ученые разработали средство для борьбы с колорадскими жуками и другими вредителями

05.04.2017 - 13:16

Согласно статистике, Беларусь лидирует по объему потребления картофеля на душу населения. Этот корнеплод мы варим, жарим, запекаем… Но чтобы собрать хороший урожай, сначала предстоит побороть главного врага – колорадского жука.

Как только дачники не борются с полосатым вредителем. Опрыскивают растения феромонами, вытяжками из лука и чеснока, ядохимикатами. К сожалению, не всегда результат положительный.

Вскоре данная проблема может быть решена – уверены наши ученые. Им удалось усилить действие средств против колорадского жука почти в 10 раз. На основе базового химического соединения сотрудники Института физико-органической химии синтезировали несколько полезных веществ, в том числе усилители средств для борьбы с вредителями растений.

Синтезированные учеными добавки смогут повысить эффективность биологически активных веществ. Теперь главная задача – внедрить разработку в производство.

Что касается молекулярной структуры, аналогов таких соединений в мире нет. Поэтому усилители средств для борьбы с вредителями растений могут в будущем использоваться в сельском хозяйстве не только Беларуси, но и других стран. Разработку уже высоко оценили эксперты и отметили ее на республиканском конкурсе инновационных  проектов.

Надеемся, открытие наших ученых в скором времени поможет всем дачникам навсегда избавиться от главного вредителя огорода.

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