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Белорусские военные испытывают модернизированный минометный комплекс «Сани»

17.03.2017 - 16:19

Новости Беларуси. Белорусские военные испытывают модернизированный минометный комплекс «Сани». Система обладает высокой проходимостью, несмотря на то, что ее размеры гораздо меньше, чем у предыдущих моделей. На этих тягачах белорусские военные посоревнуются в мастерстве артиллерийского огня на Международных армейских играх в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Раков, заместитель командира группы артиллерии:
Программа очень насыщенная. Будет осуществляться, проходить в три этапа. Первый этап – это специальный, на котором будет осуществляться выполнение одиночных, групповых нормативов. Второй этап – индивидуальная гонка, на которой будет каждый минометный расчет осуществлять стрельбу полупрямой наводкой, стрельбу из стрелкового оружия, именно из АКС-74, а также из РПГ-7В. Далее будет осуществляться гонка взводов, на которой будет проверен каждый минометный взвод.

Колесный ход предназначен для перемещения миномета вручную. Однако при своей миниатюрности, установка достаточно увесистая – 200 килограммов, поэтому в комплекс входит и грузовик для его транспортировки.

 

Белорусские военные испытывают модернизированный минометный комплекс «Сани»

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