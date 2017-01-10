новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусские военные начали подготовку к армейским международным играм-2017

10.01.2017 - 10:33

Новости Беларуси. Белорусские военные начали подготовку к армейским международным играм-2017. На место в национальной сборной претендуют и курсанты общевойскового факультета Военной академии. И пока большинство студентов страны озабочены сдачей зимней сессии, эти ребята готовятся к национальному отбору на армейские игры.

Впрочем, с учебной этот процесс на первоначальном этапе связан напрямую: высокие оценки по специальным предметам – обязательный пропуск в сборную. Заниматься подготовкой, не отвлекаясь от занятий, задача непростая. Тем более, что многие элементы, которые участникам предстоит выполнять на российских полигонах, не входят в академический курс обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Трифанов, старший преподаватель кафедры огневой подготовки:
Сначала это все делается в карандаше на листе бумаги, потом это делается все на доске с попутным объяснением. И в дальнейшем приступаем в непосредственной отработке. То есть это все сложный мыслительный процесс, который перерастает в какую-то динамику.

Максим Фастович, курсант общевойскового факультета:
Легко точно не будет. Придется стараться, приложить все усилия, оправдать ожидания, выступить достойно за факультет, за Академию, за Республику Беларусь.

Белорусские военные начали подготовку к армейским международным играм-2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вместо строевой подготовки – общественные работы: как проходит альтернативная служба
Вместо строевой подготовки – общественные работы: как проходит альтернативная служба
Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь принимает поздравления с 15-летием
Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь принимает поздравления с 15-летием
ВВС и войска ПВО отмечают 15 лет со дня образования
ВВС и войска ПВО отмечают 15 лет со дня образования
Около четырех десятков строений снесли белорусские армейцы с начала года с помощью тротиловых шашек
Около четырех десятков строений снесли белорусские армейцы с начала года с помощью тротиловых шашек
Новобранцы белорусской армии принесут присягу 10 декабря
Новобранцы белорусской армии принесут присягу 10 декабря
В Вооруженных Силах Республики Беларусь начался новый учебный год
В Вооруженных Силах Республики Беларусь начался новый учебный год
Первым делом самолеты: на вооружение белорусской армии поступили 4 новых учебно-боевых Як-130
Первым делом самолеты: на вооружение белорусской армии поступили 4 новых учебно-боевых Як-130
В Беларуси началась отправка молодого пополнения в Вооруженные Силы
В Беларуси началась отправка молодого пополнения в Вооруженные Силы
Все новости по теме Армия Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru