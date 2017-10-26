Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Впечатляющая дальность и почти снайперская точность. Белорусские военные провели успешные боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь ракетная установка позволяет поражать объекты в радиусе до 300 километров.

При этом отклонение от центра цели не более 10-15 метров. Такие отличные результаты стрельбы подтвердили уникальные возможности оружия, созданного отечественными специалистами. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными районами страны и корректировался военными на всем его протяжении.