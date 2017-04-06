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Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей

06.04.2017 - 16:11

Новости Беларуси. Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей. Речь идет об использовании аллоперикарда. Это донорский биологический материал в криоконсервированном состоянии. Попросту говоря, это замороженная сердечная ткань.

Метод уникальный и до этого он не описан в научной литературе. Благодаря ему уже оказана помощь 20 белорусам. Самому младшему из пациентов год. Технология может быть применена для хирургического лечения всех видов врожденных пороков сердца.

Юрий Линник, врач-кардиохирург отделения детской кардиохирургии ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Уникальность методики, которую мы предлагаем на сегодняшний день, заключается в том, что к ее консервации донорский аллоперикард еще никто никогда не подвергал. Перед тем, как эта методика перешла в клиническую практику, она достаточно долго исследовалась в эксперименте, в том числе с подопытными животными, для того, чтобы убедиться в безопасности этой методики. Никакого отторжения, никаких аневризматических изменений, инфекционных осложнений ни у одного пациента мы не обнаружили.

Хирурги уверены в перспективности технологии. Прежде всего благодаря преимуществам этого метода. Такой вид пересадочного материала уменьшает иммунную реакцию и снижает риск повторных операций.

Белорусские врачи успешно освоили новую технологию при операциях на сердце у детей

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