Белорусские вузы скорректировали расписание занятий. Как теперь будут учиться студенты?
Новости Беларуси. Белорусские вузы скорректировали расписание учебных занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 20 марта рассказали в Министерстве образования.
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На такой шаг пошли для того, чтобы в общественном транспорте в час пик не создавать массовость из рабочих и студентов. Поручение накануне дал Президент. Теперь в учебных заведениях занятия будут начинаться позже обычного – в период с 9.30 до 10 часов.
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Перед принятием решений специалисты провели детальный анализ: учли месторасположение учебных корпусов и места проживания студентов. Кроме того, организованы в университетах и необходимые временные промежутки между первой и второй сменами обучения. Это также позволит избежать больших потоков студентов в корпусах.
Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта
Новости мира. Уже вторые сутки в китайском городе Ухань не фиксируют ни одного местного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 39 новых пациентов, у которых выявили заболевание, прибыли из-за границы. Число выздоровевших продолжает расти. Из больниц выписались еще 730 граждан.
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О стабилизации эпидемиологической ситуации сообщают и в Республике Корея. Шестой день подряд число зараженных там не превышает 100 человек. Для сравнения: в пик эпидемии, который пришелся на конец февраля, страна сообщала о более чем 900 случаев за сутки.
Тем временем, в Японии намерены возобновить занятия в школах, которые закрыли из-за коронавируса. Ожидается, что учебный процесс начнется в апреле, после весенних каникул.