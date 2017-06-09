новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусским водителям разрешат работать в РФ без российских прав

09.06.2017 - 16:51

Новости Беларуси. Россия работает над тем, чтобы облегчить гражданам Беларуси въезд по прибытии в аэропорты. Напомним, что самолеты из нашей страны некоторое время назад перевели из внутренних терминалов в международные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 июня в Минске посол России Александр Суриков отметил, что эта мера не должна затруднить пересечение границы граждан наших государств.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Предъявляется паспорт – ты гражданин какой страны? Если россиянин или белорус, никаких требований нету. Но пока есть вопрос сканирования паспорта в машине – подлинный он или неподлинный – я думаю, что этот вопрос будет облегчен еще дальше, чтобы не было даже того, чтобы сканировать паспорт. Предъявил паспорт, что ты гражданин России или Беларуси – просто проходи. Это совсем не вызовет никаких задержек.

Дипломат также сообщил, что белорусским шоферам не нужно будет получать российские права для работы в России. Дело в том, что с июля в силу вступит закон, который запрещает это делать водителям с иностранными правами. Однако уже осенью парламент должен принять поправки к этому документу – требование не коснется граждан Евразийского экономического союза. Ожидается, что до этого момента временный акт, позволяющий белорусам обходиться без российских прав, примут на ближайшем заседании Совета Министров Союзного государства.

Белорусским водителям разрешат работать в РФ без российских прав

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Генри Резник: «Цель жизни – сама жизнь. И нужно делать всё, чтобы большинству жилось комфортней и свободней»
Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»
Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»
«Многим героям повезло, что они развились в эпоху войн, Котовский и Чапаев, например». Генри Резник о теории Ломброзо
«Макаревич-то – где сядешь, там и слезешь. А Диана Арбенина?» Генри Резник о своей акции протеста после ТВ-фильма
Генри Резник о пропаганде на ТВ: «Ура-патриотическая вакханалия привела к абсолютной потере вкуса, приглашают, но не хочу создавать им репутационность»
Генри Резник: «Жить надо весело и не смотреть на жизнь мрачнее, чем она смотрит на тебя»
Губернатор Пензенской области: Комфорт-качество-цена – вот составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь
Губернатор Пензенской области: Комфорт-качество-цена – вот составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru