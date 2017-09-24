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Белорусский агротуризм, ремесленное дело и налоговые консультанты: что изменится после подписания Президентом Указа № 337

24.09.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Всего 20 километров от Минска – и глазам открывается уникальный экоуголок. Деревянные домики, колоритные беседки и зоны отдыха. С экскурсией для нашей съемочной группы владелец агроусадьбы Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов, владелец агроусадьбы:
Гости очень любят тут фотографироваться и отдыхать.

Избушка для феи и даже колоритный чайный домик. С необычным интерьером и дизайнерской люстрой. Всё в агростиле – как, любя, его называет сам Сергей Борисович.

Сергей Михайлов:
Я сам люблю принимать здесь своих гостей. Здесь очень уютно, тепло. Рассказывает: в бизнес пришел 6 лет назад. По зову сердца. Всей семьей давно хотели сменить городские пейзажи на сельские. Получилось. Тем более, проблем с открытием агроусадьбы не возникло. Принцип заявительный: после заявки в районные власти уплатить надо 1 базовую величину. Вопросы появились уже потом. К примеру, как быть с проведением свадеб и юбилеев? И можно ли?

Сергей Михайлов:
Выручка от просто проживания при наличии небольшого количества спальных мест не может принести большого дохода, который позволял бы развиваться.

И в этом Сергей Борисович прав. Заметили это и в профильных министерствах и ведомствах. В итоге – проект закона об агротуризме со своими новшествами. И разрешением на проведение торжеств. Правда, здесь главное – сохранить усадьбы без оформления статуса ИП.

Сергей Михайлов:
Наши усадьбы расположены в деревнях, в лесу, не около станций метро. У нас не будет такого большого количества клиентов, как в городе.

О той самой «дороге семейному бизнесу» на неделе скажет Президент. Обыкновенный домик в деревне может помочь открыть выгодное дело.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В основном, это семейный бизнес. Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. И если людям удобно провести там День рождения или свадьбу – ну и пусть проводят.

Каждый год в Беларуси регистрируется несколько сотен агроусадеб. Сегодня их у нас около 2000. С 2006 года (когда таких мест отдыха было 34) число усадеб выросло в 65 раз! А это значит, людям интересен агротуризм, это выгодный бизнес.

А вот, кстати, больше всего усадеб в Минской области – 639. Далее идут Витебская и Брестская. Но только вдумайтесь: еще 11 лет назад столичный регион мог похвастаться лишь 7 подобными агроцентрами.

Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:
Динамика была колоссальная!

Валерия Клицунова не один год следит за развитием белорусского агротуризма. Кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель объединения «Отдых в деревне». Говорит: «Последние годы цифры едва ли бегут столь стремительно вверх». Но новшества указа людей в агробизнес привлекут. «Раз законодательных препятствий нет, самое время действовать», – тут же добавляет Валерия Клицунова. 3000 агроусадеб – цифра реальная и достижимая.

Валерия Клицунова:
Если не позволить людям проводить массовые мероприятия, они не смогут зарабатывать, они не смогут содержать всю инфраструктуру.

И это лишь некоторые шаги к либерализации бизнеса. Так, еще один документ в прямом смысле «развяжет руки» ремесленникам – поспособствует развитию народных промыслов и вовлечет незанятое население в экономику.

Вот уже 17 лет как она создает другой, сказочный мир. Мир, в котором живут уникальные куклы. Со своим характером, историей и судьбой.

Работы Ирины Рожко неслучайно попали в частные коллекции России, Германии. Хорошо знакомы с ними и белорусские ценители. Отточенная техника, индивидуальность, выразительность и драматургия образов.

Ирина Рожко, мастер по изготовлению кукол:
В кукле собрано очень много всего – и умение лепить, делать прически, создавать образ, костюм.

Уже не один год, как ее хобби переросло в профессию. Правда, тут не без своих «но». К примеру, до недавнего времени продавать работы можно было лишь на ярмарках и магазинах с «хэндмэйдом». Законодательные ноу-хау эти запреты снимут. И позволят торговать в мастерских и в Интернете.

Ирина Рожко:
В духе современных тенденций рекламировать в Интернете, рассказывать о себе. Мне кажется, еще больше и смелее смелее открывать возможности для ремесленников, потому что это дает человеку самому зарабатывать.

И это далеко не все шаги навстречу. На неделе Президент подписал Указ № 337. Расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП – при условии уплаты единого налога. Такая привилегия теперь у кулинаров, сборщиков мебели, настройщиков музыкальных инструментов, дизайнеров одежды, обуви, интерьеров, разработчиков веб-сайтов, парикмахеров, визажистов. В основном, у тех, кто работает на дому. Правда, если требований законодательных становится меньше, то ответственность увеличивается в разы.

Александр Лукашенко:
Допустил какие-то просчеты, не дай Бог погибли люди, я прямо скажу: «Собирайся и иди в тюрьму». А как иначе?

Меня уже многие предупреждают: «Смотрите, не уйдите от контроля за нами». Я говорю: «Вы же бизнесмены! Как вы так говорите?» Как я говорил, если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, «породить в стране бардак», контроль должен быть.

Ответственность руководителя повысится и в соответствии с проектом указа о совершенствовании контрольной деятельности. Контролер больше не сможет выносить предписания о приостановлении деятельности предприятия или его цехов. А еще от наказаний предлагают перейти к профилактической работе. Вместо плановых проверок акцент сместят на выборочные.

Александр Лукашенко:
У вас должны быть конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть – пожалуйста, идите. Но если вы пришли и эти основания не нашли свое место на предприятии и они не подтвердились, вы должны за это отвечать.

А еще совсем скоро помогать предпринимателям смогут налоговые консультанты. В их компетенции – простые разъяснения по законам и ведение нужной документации.

Значимую роль теперь играть будет и Совет по предпринимательству. Отныне он с приставкой «новый». А еще сможет напрямую вносить законодательные предложения в СовМин. Кто как не участники Совета знают все «камни преткновения» изнутри? Бизнесмены опытные. Правда, состав действенного инструмента пересмотрят.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
До этого решения Совета имели рекомендательный характер. А сегодня решения Совета будут обязательны к рассмотрению.

Все эти документы – и шаги к либерализации, и «зеленый свет» бизнесу – а вот доработаны они должны быть уже к 1 октября.

Белорусский агротуризм, ремесленное дело и налоговые консультанты: что изменится после подписания Президентом Указа № 337

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