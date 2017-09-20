Белорусский астроном и фотограф Виктор Малыщиц и его завораживающие фотографии ночного неба

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – человек необычной профессии и с не менее интересным хобби – астроном Виктор Малыщиц, который фотографирует Беларусь и изучает астрономические явления, которые происходят тут.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – человек необычной профессии и с не менее интересным хобби – астроном Виктор Малыщиц, который фотографирует Беларусь и изучает астрономические явления, которые происходят тут.
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