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Белорусский астроном и фотограф Виктор Малыщиц и его завораживающие фотографии ночного неба

20.09.2017 - 11:39

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – человек необычной профессии и с не менее интересным хобби – астроном Виктор Малыщиц, который фотографирует Беларусь и изучает астрономические явления, которые происходят тут.

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