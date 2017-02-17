новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Белорусский деликатес: виноградных улиток начнут заготавливать в Пинском районе

17.02.2017 - 10:32

В Пинском районе Брестской области прошел аукцион на право заготовки виноградной улитки. А в конце февраля такое же мероприятие состоится и в Ивановском районе.

Я сейчас наверное удивлю многих, но в прошлом году белорусы заготовили более 760-и тонн виноградных улиток. Эти моллюски стоят в одном ряду с устрицами и за свои вкусовые качества причисляются к деликатесам. На них есть спрос, как на отечественном рынке, так и за рубежом. Помимо кулинарии, улитки используются в фармацевтической промышленности.

Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Яна Ермольчик
Заводчики карликовых африканских ежей Ольга Климович и Яна Ермольчик на СТВ
Полгода в ожидании хозяина: на обочине трассы в Щучинской районе с лета живет брошенная собака
Полгода в ожидании хозяина: на обочине трассы в Щучинской районе с лета живет брошенная собака
Бородатая агама
Змеи и ящерицы вместо котов и собак: как правильно ухаживать дома за экзотическими животными
Лошадь
Прогулки на лошадях зимой: какую одежду подобрать и как правильно ухаживать за животным
Минский зоопарк
Международный день спонтанного проявления доброты: в Минском зоопарке всю неделю будут принимать продукты для животных
В Швеции местные жители спасли провалившегося под лед лося
В Швеции местные жители спасли провалившегося под лед лося
В Таиланде домашние собаки спасли хозяйку от двухметровой ядовитой королевской кобры
В Таиланде домашние собаки спасли хозяйку от двухметровой ядовитой королевской кобры
Юлия Гаевская
Заводчики карликовых домашних свиней мини-пиги Юлия Гаевская и Людмила Янова на СТВ
Все новости по теме Человек и животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru