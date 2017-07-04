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Белорусский дизайнер Анастасия Фалькович: «Привезла из Италии достаточно большой список заказов»

04.07.2017 - 20:20

Новости Беларуси. О белорусском орнаменте говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Если вы оказываетесь где-нибудь за рубежом, отличают белорусские орнаменты от украинских, российских?

Анастасия Фалькович, дизайнер одежды:
Да. Конечно, отличают наш орнамент белорусский от украинских, российских. Мы выгодно выделяемся на их фоне.

Вы используете какие-то исторические мотивы или тут есть какие-то авторские придумки?

Анастасия Фалькович:
Конечно, я использую исторические мотивы.

Но я их привожу в более, скажем так, современный вид, чтоб одежда была не только красивой, но и носибельной.

Так это, наверное, надо запатентовать?

Анастасия Фалькович:
Вы знаете, у меня сейчас столько работы, нет времени заниматься патентом. У нас поездки, показы, недавно мы вернулись из Италии.

В Италии покупали Ваши товары?

Анастасия Фалькович:
Да, я привезла с собой достаточно большой список заказов.

И кто больше будет носить? Мужчины итальянские?

Анастасия Фалькович:
Женщины.

То есть, футболиста итальянского не увидеть в нашей вышиванке?

Анастасия Фалькович:
Нет, я не видела итальянских футболистов. 

«Что происходит»: мода на патриотизм?

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