Белорусский экипаж стал лучшим во втором полуфинале «Танкового биатлона» в Подмосковье

Новости Беларуси. Белорусский экипаж победил во втором полуфинале «Танкового биатлона». Наша команда 9 августа опередила соперников из Армении, Казахстана и Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подмосковном полигоне «Алабино» они преодолевали препятствия и поражали цели на огневых рубежах. Мастерство наших танкистов поразило не только все мишени, но и судейскую коллегию. Удалось установить рекорд скорости на трассе – белорусский танк разогнали до 70 километров в час.

Участники танкового биатлона:

Мы просто выполняли свою задачу. Экипаж с ней справился.

Мы работали на пределе для того, чтобы добиться, попасть в финал.

В первом полуфинале победили россияне. Главная же гонка состоится в субботу, 12 августа. Это одно из самых зрелищных и престижных соревнований в рамках Международных армейских игр.