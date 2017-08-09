новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусский экипаж стал лучшим во втором полуфинале «Танкового биатлона» в Подмосковье

09.08.2017 - 19:58

Новости Беларуси. Белорусский экипаж победил во втором полуфинале «Танкового биатлона». Наша команда 9 августа опередила соперников из Армении, Казахстана и Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подмосковном полигоне «Алабино» они преодолевали препятствия и поражали цели на огневых рубежах. Мастерство наших танкистов поразило не только все мишени, но и судейскую коллегию. Удалось установить рекорд скорости на трассе – белорусский танк разогнали до 70 километров в час.

Участники танкового биатлона:
Мы просто выполняли свою задачу. Экипаж с ней справился.

Мы работали на пределе для того, чтобы добиться, попасть в финал.

В первом полуфинале победили россияне. Главная же гонка состоится в субботу, 12 августа. Это одно из самых зрелищных и престижных соревнований в рамках Международных армейских игр.

Белорусский экипаж стал лучшим во втором полуфинале «Танкового биатлона» в Подмосковье

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Для физической формы и объединения государств: что такое конкурс «Профессионал» среди военных
Для физической формы и объединения государств: что такое конкурс «Профессионал» среди военных
Требуется максимальное напряжение своих сил: конкурс профмастерства среди военных проходит под Минском
Требуется максимальное напряжение своих сил: конкурс профмастерства среди военных проходит под Минском
Полоса препятствий и нормативы: победитель очередного этапа конкурса «Воин Содружества» определится 4 августа в Минске
Полоса препятствий и нормативы: победитель очередного этапа конкурса «Воин Содружества» определится 4 августа в Минске
Белорусские танкисты заняли первое место на втором этапе танкового биатлона в России
Белорусские танкисты заняли первое место на втором этапе танкового биатлона в России
Анна Ковалевская, участница конкурса «Воин Содружества»
Ефрейтор из Беларуси Анна Ковалевская стала лучшим снайпером на этапе международного конкурса «Воин Содружества»
Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России
Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России
Все-таки первые: белорусскому экипажу вернули золото в индивидуальной гонке танкового биатлона в России
Все-таки первые: белорусскому экипажу вернули золото в индивидуальной гонке танкового биатлона в России
Искусство вождения и точность стрельбы: белорусы стали вторыми в индивидуальной гонке на танковом биатлоне «АРМИ-2017»
Искусство вождения и точность стрельбы: белорусы стали вторыми в индивидуальной гонке на танковом биатлоне «АРМИ-2017»
Все новости по теме Армия Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru