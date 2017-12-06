﻿ Белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский прокомментировал решение МОК по России | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский прокомментировал решение МОК по России

06.12.2017 - 17:04

Новости Беларуси. Решение комитета о санкциях в отношении России сейчас активно комментируют в спортивном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот одно из мнений.

Дмитрий Дащинский, фристайлист, двукратный призер Олимпийских игр:
Раз уж Россия, как страна, участвует в том, чтобы все это было налажено, целая схема работы с этими допинг-пробами, естественно, Россию как-то наказать надо.

С другой стороны, спортсменов, которые не участвовали никак и, может, знать не знали об этих махинациях, которые там происходили, их наказывать не за что. Получается, что Россию, как страну, наказали. Спортсмены, если есть желание, пожалуйста, участвуйте, но уже сами за себя.

Принципиальным моментом остается возможное восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК еще до завершения Олимпиады. Это значит, что на церемонии закрытия игр россияне смогут пройти под своим флагом и услышать свой гимн.

Белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский прокомментировал решение МОК по России

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов ехать на ОИ-2018 и раскритиковала действия экс-министра спорта
На Олимпийском собрании 12 декабря объявят, согласится ли Россия на условия МОК
На Олимпийском собрании 12 декабря объявят, согласится ли Россия на условия МОК
«Выступать на Олимпиаде ведущей олимпийской державе, подобно команде беженцев, не к лицу»: НОК Беларуси об отстранении сборной России от ОИ-2018
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Пусть каждый из них самостоятельно примет решение: Яна Рудковская об отстранении российских спортсменов от ОИ-2018
Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России
Россия согласится на условия МОК? Комментарий главы Олимпийского комитета России
Международный Олимпийский комитет вынес вердикт по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018
Олимпиада-2018 без сборной России
МОК: российские спортсмены выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом
МОК: российские спортсмены выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом
Решение принято: российские спортсмены выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом
Решение принято: российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Все новости по теме Олимпиада 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru