новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Белорусский хоккеист Павел Воробей стал лучшим молодым игроком недели в КХЛ

08.11.2017 - 19:01

Хоккеист из Беларуси 20-летний Павел Воробей был признан лучшим молодым игроком недели чемпионата КХЛ.

Информация об этом появилась на официальном сайте КХЛ.

Павел Воробей – защитник. Спортсмен играет за команду из Китая «Куньлунь Ред Стар». В трех матчах хоккеист набрал два очка. Ни одну из встреч Воробей не завершил с отрицательным показателем полезности, а его шайба в ворота «Нефтехимика» принесла команде победу.

В среднем на льду молодой спортсмен проводил чуть больше 10 минут и сделал 8 бросков по воротам.

Кроме белорусского спортсмена лучшими игроками были признаны Юха Метсола, Роман Савченко и Сергей Шумаков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз
9-11 ноября сборная под руководством Дэйва Льюиса примет участие в «Турнире четырех наций» во французском Сержи-Понтуаз
Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября
Белорусская хоккейная Экстралига: всего 44 шайбы было заброшено 2 ноября
«Главное, команда победила»: минское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» – 5:4
«Главное, команда победила»: минское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» – 5:4
Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»‍
Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»‍
«Сразу не собрались, но потом перехватили инициативу»: ХК «Беларусь U-20» победой завершил последний домашний поединок перед Кубком 4-х наций
«Сразу не собрались, но потом перехватили инициативу»: ХК «Беларусь U-20» победой завершил последний домашний поединок перед Кубком 4-х наций
«Динамо-Минск» потерпело 4 поражения в рамках регулярного чемпионата КХЛ
«Динамо-Минск» потерпело 4 поражения в рамках регулярного чемпионата КХЛ
Шесть матчей были сыграны сегодня в Экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею
Шесть матчей были сыграны сегодня в Экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею
Минское «Динамо» проиграло в гостях хельсинкскому «Йокериту» со счетом 0:2
Минское «Динамо» проиграло в гостях хельсинкскому «Йокериту» со счетом 0:2
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru