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Белорусский художник Май Данциг скончался 26 марта в возрасте 86 лет

26.03.2017 - 13:29

Новости Беларуси. 26 марта в Минске скончался знаменитый белорусский художник Май Данциг. Большинство его картин вошли в золотой фонд нашего изобразительного искусства и заняли место в экспозициях Третьяковской галереи, Национального художественного музея и частных коллекций по всему миру.

Май Данциг, помимо прочего, известен портретами многих знаменитых соотечественников. За личный вклад в развитие белорусского искусства художник был награжден Орденом Франциска Скорины и Орденом Почета. Живописцу было 86 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский художник Май Данциг скончался 26 марта в возрасте 86 лет

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